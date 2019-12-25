В РСМ рассказали о том, что моряки пережили во время ареста судна в Южной Корее.

Моряки судна Pacifica вернулись в Россию спустя почти девять месяцев после его ареста. Об этом рассказал журналистам ТАСС глава Российского профсоюза моряков на Дальнем Востоке Николай Суханов. Эксперт пояснил, что говорит о капитане и механике корабля, который в октябре прошлого года был арестован в порту Пусана. Граждане РФ все это время находились на борту. Перед моряками образовался долг по оплате труда.

До марта два члена экипажа обеспечивались питанием, а с апреля доставку продуктов прекратили в связи с неоплатой счетов компанией. Задержка заработной платы почти за 6,5 месяцев, перебои с питанием, отсутствие информации от компании о репатриации в Россию вынудили обратиться в ДВРО РПСМ Николай Суханов, представитель РСМ

Судебная инстанция постановила продать судно, почле чего выплатить морякам заработную плату в размере 33 тысяч 600 долларов.

Капитан принял командование судном Pacifica компании Far East Shipping Management 4 сентября. Под его руководством находился экипаж из 21 моряка. Совершив несколько рейсов, судно было отправлено на ремонт. Это произошло 28 октября. Затем компания перестала оплачивать счета, поэтому власти арестовали имущество. Большая часть экипажа смогла вернуться в РФ. Для поддержания судна в надлежащем состоянии во время его ареста на борту остались капитан и четвертый механик.

Напомним, что россияне, отставленные за границей без средств к существованию могут получить помощь от консульства. Их должны репатриировать домой за счет дипломатического ведомства. До этого момента дипломаты должны обеспечить граждан продуктами питания.

РФ направила Франции ноту из-за россиян на борту Costa Pacifica.

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