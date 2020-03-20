РФ направила Франции ноту из-за россиян на борту Costa Pacifica

Граждан России не хотят выпускать в Марселе, а предлагают плыть дальше в Геную.

Россия направила Франции ноту из-за россиян на борту Costa Pacifica. Иностранцы запретили гражданам РФ сходить на берег из-за эпидемии на борту. При этом домой разрешили вернуться гражданам Франции, остальным пассажирам придется плыть в Геную (Италия).

В МИД РФ попросили МИД Франции разобраться в ситуации. Об этом "ТАССу" заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Сотрудники посольства России в Париже, а также дипломаты из генерального консульства в Марселе активно обсуждают вопрос с возвращением россиян. Пока что власти Франции не дают разрешение на выход граждан РФ на сушу. Сейчас на французском корабле находятся 35 туристов из России, а также четверо белорусов.

Напомним, что еще 3 марта лайнер Costa Pacifica вышел из Буэнос-Айреса в сторону Европы. В Испании местные власти не разрешили кораблю пристать к берегу. В результате экипаж принял решение двигаться в направлении французского Марселя.

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Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia, А поговорить?