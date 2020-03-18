В МИД прокомментировали успехи региона после шестилетнего воссоединения с Россией.

Мария Захарова рассказала об успехах Крыма в составе России вместо потрясений Украины. Заявление представитель МИД РФ сделала в честь шестилетней годовщины присоединения региона к России. Обращение чиновницы опубликовано на официальном сайте ведомства.

Крым не стал жертвой национал-радикалов, избежал социальных и политических потрясений прокомментировала Захарова

Мария Захарова считает, что сейчас эти потрясения наблюдаются в постмайданной Украине. Если бы Крым не стал российским, то ему пришлось бы стать полигоном для маневров НАТО. В МИД добавили, что полуостров имеет стратегическое значение, которое в геополитическом контексте всего было крайне велико.

По словам Захаровой, Крым успешно преодолевает экономические трудности. На территории полуострова улучшается инфраструктура, развивается энергетика, судостроение, наука и культура. Чиновники противостоят русофобской линии, которая возникла из-за внешнего воздействия.

Ранее в МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической.

Видео: YouTube/The Circus on SHOWTIME, Daily Mail, Sputnik France Play