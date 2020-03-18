Мария Захарова рассказала об успехах Крыма в составе России вместо потрясений Украины. Заявление представитель МИД РФ сделала в честь шестилетней годовщины присоединения региона к России. Обращение чиновницы опубликовано на официальном сайте ведомства.
Крым не стал жертвой национал-радикалов, избежал социальных и политических потрясений
прокомментировала Захарова
Мария Захарова считает, что сейчас эти потрясения наблюдаются в постмайданной Украине. Если бы Крым не стал российским, то ему пришлось бы стать полигоном для маневров НАТО. В МИД добавили, что полуостров имеет стратегическое значение, которое в геополитическом контексте всего было крайне велико.
По словам Захаровой, Крым успешно преодолевает экономические трудности. На территории полуострова улучшается инфраструктура, развивается энергетика, судостроение, наука и культура. Чиновники противостоят русофобской линии, которая возникла из-за внешнего воздействия.
Ранее в МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической.
Видео: YouTube/The Circus on SHOWTIME, Daily Mail, Sputnik France Play
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