В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической

Черногорские власти не дают разрешения на вылет из страны российских граждан.

В Министерстве иностранных дел назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической. Черногорские власти не дают разрешения на вылет из страны российских граждан.

Оценку происходящему дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Авиаперевозчики российские предоставили все возможности, в первую очередь, самолеты, - сказала она.

По её словам, три борта уже готовы. Но до сих пор нет разрешения от Черногории на выполнение этих рейсов.

Ранее мы рассказывали, что "Победа" не может получить разрешения от властей Черногории на вывоз россиян.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia, А поговорить?