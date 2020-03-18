Страна закрыла своё воздушное пространство.

"Победа" не может получить разрешения от властей Черногории на вывоз россиян. Об этом сообщили в пресс-службе лоукостера.

На данный момент разрешение Черногории на эвакуацию российских граждан не получено, - сказано в сообщении.

Отмечается, что на сегодня было запланировано два вывозных рейса с 400 пассажирами. Черногория закрыла своё воздушное пространство. Почти все отели отказывают заселять россиян без справки об отсутствии коронавируса.

Среди застрявших в Черногории россиян есть онкобольные, которым необходим прием лекарств. В Черногории эти препараты закончились.

Ранее РСТ заявил об экстренной ситуации с выездом россиян из Европы.