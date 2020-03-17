РСТ заявил об экстренной ситуации с выездом россиян из Европы. Причина в том, что не хватает выездных рейсов в Россию. Об этом рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
По её словам, многие российские туристы оказались в ловушке.
Особенно тяжёлая ситуация в Чехии, которая закрыла границу раньше всех — 13 марта, - сказала Тюрина.
Он отметила, что РТС направил в Ростуризм списки туристов, которые не могут вернуться в Россию.
Ранее Ростуризм назвал страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.
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