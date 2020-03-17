В Ростуризм направлены списки туристов, которые не могут вернуться в Россию.

РСТ заявил об экстренной ситуации с выездом россиян из Европы. Причина в том, что не хватает выездных рейсов в Россию. Об этом рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По её словам, многие российские туристы оказались в ловушке.

Особенно тяжёлая ситуация в Чехии, которая закрыла границу раньше всех — 13 марта, - сказала Тюрина.

Он отметила, что РТС направил в Ростуризм списки туристов, которые не могут вернуться в Россию.

Ранее Ростуризм назвал страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.