Российские эксперты дали советы по направлениям, от которых временно следует воздержаться при планировании путешествий.

Ростуризм назвал страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Специалисты рекомендуют отказаться от поездок в страны, где зафиксировано распространение коронавируса. В первую очередь следует отказаться от путешествий по Италии, Южной Кореи, Ирану, Китаю. Ранее РФ ограничила пассажирские авиаперевозки в Германию, Францию, Испанию, Норвегию и Швейцарию.

Эксперты напомнили, что ряд стран запретил иностранцам въезжать на свою территорию. Запрет коснулся государств шенгенского соглашения, Израиля и других. Ограничения введены на Шри-Ланке, Турции, Кипре, Тунисе, Словакии. Изменения в пересечении границ связаны с пандемией коронавируса и желанием властей не допустить дальнейшее распространение инфекции.

Коронавирус может привести к закрытию 20% туркомпаний в России.

