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Ростуризм назвал страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу

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Российские эксперты дали советы по направлениям, от которых временно следует воздержаться при планировании путешествий.

Ростуризм назвал страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Специалисты рекомендуют отказаться от поездок в страны, где зафиксировано распространение коронавируса. В первую очередь следует отказаться от путешествий по Италии, Южной Кореи, Ирану, Китаю. Ранее РФ ограничила пассажирские авиаперевозки в Германию, Францию, Испанию, Норвегию и Швейцарию. 

Эксперты напомнили, что ряд стран запретил иностранцам въезжать на свою территорию. Запрет коснулся государств шенгенского соглашения, Израиля и других. Ограничения введены на Шри-Ланке, Турции, Кипре, Тунисе, Словакии. Изменения в пересечении границ связаны с пандемией коронавируса и желанием властей не допустить дальнейшее распространение инфекции. 

Коронавирус может привести к закрытию 20% туркомпаний в России.
 

Теги: коронавирус, ростуризм
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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