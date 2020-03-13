Под угрозой закрытия находится каждая пятая турфирма в стране.

Коронавирус может привести к закрытию 20% туркомпаний в России. Об этом "Известиям" заявил советник главы Ростуризма Дмитрий Горин. Ведомство подсчитало, что вспышки заболевания по миру привели к миллиардным потерям в рублевом эквиваленте.

В Ростуризме пояснили, что туроператоры перестали продавать путевки в Южную Корею, КНР, Италию и Иран. В ближайшее время ограничения могут коснуться Франции, Германии и Испании. Практически невозможно отправить туристов в Индию и Израиль из-за введения в регионах ужесточающих мер. Они связаны с возможной аннуляцией виз для россиян. В таких условиях путешественники предпочитают выбирать такие направления как ОАЭ, Турция, Таиланд и Кипр. Повышается популярность у внутреннего туризма.

По данным Ростуризма, в большей опасности находятся небольшие турфирмы. Предположительно каждая пятая из них может закрыться. Эксперты предлагают решать вопрос при помощи государственных субсидий и снижения кредитных ставок.

Ранее Ростуризм в феврале исключил из реестра 69 туроператоров.