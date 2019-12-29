Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею

Чиновники опубликовали рекомендации на собственном портале.

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею. Такие ограничения связаны с распространением коронавируса в этих государствах.

Туроператорам следует уведомлять путешественников о возможных рисках для здоровья. Необходимо предоставлять данные об эпидемиологической обстановке. Также нужно обеспечить клиентам право переноса поездки, изменения направления или расторжения договора. Путешественник должен получить возможность вернуть все средства за тур.

А после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг. заметили чиновники

Ранее напуганные вспышкой коронавируса в Италии россияне начали отказываться от туров в страну.

