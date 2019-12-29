Напуганные вспышкой коронавируса в Италии россияне начали отказываться от туров в страну

Сохраняются поездки только в маленькие и не очень популярные у туристов городки.

Туроператоры начали сталкиваться с запросами российских туристов об аннуляции туров в Италию. На днях на севере страны резко выросло количество случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Туроператоры отмечают, что совсем немногие поездки осуществляются: россияне предпочитают отказаться от туров с удержанием понесенных расходов. Чаще всего теряют туристов индивидуальные поездки на крупные и уже отмененные мероприятия, в то же время пока продолжают принимать зарубежных гостей маленькие городки, не очень популярные у туристов.

В настоящий момент в Италии находится порядка 7 тысяч организованных и около 20 тысяч самостоятельных российских путешественников. Большая их часть сосредоточена в Риме, на горнолыжных курортах и в экскурсиях в провинциях. Гостящие в Италии туристы пока не просили туроператоров досрочно завершить их отдых.

Ранее самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Анкаре из-за коронавируса.