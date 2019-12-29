Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Анкаре из-за коронавируса

Самолет, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил вынужденную посадку из-за подозрения на коронавирус у пассажиров.
ТАСС со ссылкой на Турецкие СМИ сообщает, что самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре, так как у пассажиров заподозрили коронавирус. По данным издания, у минимум 12 пассажиров повышенная температура тела.
Уточняется, что из-за вспышки коронавируса в Иране Турция отменила сообщения между странами, кроме рейсов с Тегераном. В Иране 95 заболевших коронавирусом, 15 из них с летальным исходом.
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