Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Анкаре из-за коронавируса

Минимум у 12 пассажиров повышенная температура.

Самолет, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил вынужденную посадку из-за подозрения на коронавирус у пассажиров.

ТАСС со ссылкой на Турецкие СМИ сообщает, что самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре, так как у пассажиров заподозрили коронавирус. По данным издания, у минимум 12 пассажиров повышенная температура тела.

Уточняется, что из-за вспышки коронавируса в Иране Турция отменила сообщения между странами, кроме рейсов с Тегераном. В Иране 95 заболевших коронавирусом, 15 из них с летальным исходом.

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