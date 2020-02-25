Их пробы на коронавирус исследуют в Новосибирске.

В Приморье поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess. В течение 14 дней пассажиры японского круизного лайнера пробудут во Владивостоке. Они прибыли в инфекционную больницу 23 февраля. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на правительство Приморья.

Специалисты взяли у пациентов анализы на инфекцию. Пробы направили на лабораторные исследования в центр "Вектор" в Новосибирске". Сейчас россияне находятся под наблюдением медиков из регионального отделения Роспотребнадзора. Туристы не имеют жалоб на самочувствие, температура у каждого в норме.

Ранее украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину.

