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В Приморье поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess

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Их пробы на коронавирус исследуют в Новосибирске.

В Приморье поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess. В течение 14 дней пассажиры японского круизного лайнера пробудут во Владивостоке. Они прибыли в инфекционную больницу 23 февраля. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на правительство Приморья.

Специалисты взяли у пациентов анализы на инфекцию. Пробы направили на лабораторные исследования в центр "Вектор" в Новосибирске". Сейчас россияне находятся под наблюдением медиков из регионального отделения Роспотребнадзора. Туристы не имеют жалоб на самочувствие, температура у каждого в норме. 

Ранее украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину.
 

Теги: diamond princess, владивосток, карантин, коронавирус, приморье
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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