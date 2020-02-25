Они являются членами экипажа и не хотят возвращаться домой.

Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину. Об этом сообщил "РИА Новостям" начальник менеджмента кризисных ситуаций в консульской службе МИД Максим Коваленко. На круизном лайнере находились 25 граждан страны, из которых двое сейчас госпитализированы. Все украинцы являются членами экипажа корабля.

Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их желания прокомментировали в ведомстве

На данный момент 24 украинца отказались покидать Японию. Дипломаты устанавливают связь с последним человеком, который еще не высказал свое мнение. Чиновники также добавили, что мнение оставшихся может измениться. МИД и Минздрав Украины к этому готовы.

Ранее эвакуированной из КНР на Украину иностранке вызвали скорую.

Видео: YouTube/ABC News (Australia)