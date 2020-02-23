Эвакуированной из КНР на Украину иностранке вызвали скорую

Об этом рассказал замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Иностранной гражданке, прибывшей на Украину из Китая по причине эпидемии коронавируса вызвали скорую помощь из-за ухудшения ее состояния. Как рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице Facebook, ей понадобилась помощь врачей из-за болей в животе.

Уточняется, что после осмотра медработниками выяснилось, что у иностранной гражданки – обострение хронической гастроэнтерологической болезни. Сейчас она чувствует себя хорошо, ей назначен план лечения.

Отметим, что национальность пострадавшей не указывается. Однако известно, что помимо украинцев в Новые Санжары отправились граждане еще 10 государств.

Ранее мы сообщали о том, что участники массовых протестов в поселке Новые Санжары Полтавской области записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава государства накануне заявил, что протесты из-за прибывших из КНР украинцев устраивали "вирусологи в спортивных костюмах", которые являются профессиональными подстрекателями. Молодые люди опровергли эти обвинения, заявив, что они являются коренными жителями Полтавской области.