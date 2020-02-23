Участники протестов под Полтавой записали обращение к президенту Украины

Соответствующий ролик опубликовал Poltavske.TV.

Участники массовых протестов в поселке Новые Санжары Полтавской области записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава государства накануне заявил, что протесты из-за прибывших из КНР украинцев устраивали "вирусологи в спортивных костюмах", которые являются профессиональными подстрекателями.

Молодые люди опровергли эти обвинения, заявив, что они являются коренными жителями Полтавской области.

Ранее мы сообщали о том, что в конфликте в украинском поселке Новые Санжары участвовали профессиональные подстрекатели. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Президент страны Владимир Зеленский в соцсетях пообещал найти и наказать ответственных за беспорядки.

Напомним, что 45 украинцев, доставленных в четверг самолетом из Китая, где бушует коронавирус, отвезли в санаторий в украинском городе в Полтавской области на двухнедельный карантин. В Новых Санжарах прилетевшие украинцы столкнулись с протестами своих земляков, которые не желали пускать "зараженных" на родную землю.

Видео: Telegram/ Политика Страны