Президент Украины рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"

Обращение Владимира Зеленского опубликовано на странице в соцсети Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях пообещал найти и наказать ответственных за беспорядки в Полтавской области. Врачи и местные жители отказались принимать в местном санатории украинцев, эвакуированных из Китая по причине эпидемии коронавируса.

Владимир Зеленский отметил, что власти знают, кто специально сеял среди людей панику. Записи с камер показывают, что в числе протестующих были "вирусологи в спортивных костюмах", которые ранее были замечены как "аграрии, выступающие против рынка земли".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сравнил свою страну с Европой Средневековья, комментируя протесты в поселке Новые Санжары. Автобусы с эвакуированными из Китая гражданами не пускали в поселок и забрасывали камнями.

Видео: YouTube / Дмитрий Гордон,Студия Квартал 95 Online, Зе! - Последний Шанс, Факти ICTV