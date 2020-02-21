Туристов не хотели пускать на территорию Полтавской области.

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями. Вывоз граждан Украины с территории Уханя продолжился агрессией со стороны местных жителей. На 14 дней возможных больных поместят в санаторий в поселке Новые Санжары. Об этом сообщил УНИАН.

В Полтавской области недовольны тем, что эвакуированных туристов привезли к ним на карантин. Ранее они устроили несколько стычек с правоохранительными органами. После этого украинцы встретили вернувшихся туристов с криками и истериками. Они пытались заблокировать проезд автобусов с соотечественниками. Полиции пришлось в очередной раз вмешаться. Особо агрессивные элементы были задержаны.

По мнению Зеленского, таким способом протестующие показали "не лучшую сторону характера" украинцев.

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