В регионах начались протесты против возвращения украинцев из Китая.

Зеленский осудил протесты граждан против возвращения на Украину эвакуированных из Китая. В МВД напомнили, что все пассажиры на борту здоровы. Такие сведения передал медицинский персонал, который сопровождает украинцев во время рейса.

Боинг 737-73V компании Sky Up утром приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. После этого борт должен направиться в Международный аэропорт Харькова. Однако власти страны до сих пор не раскрывают точное местоположение места, где более 70 пассажиров будут проходить карантин. Известно, что не все находящиеся в самолете являются гражданами Украины.

Эвакуированные могут быть направлены в поселок Новые Санжары в Полтавской области. Местные жители агрессивно восприняли эту информацию, устроив стычку с полицией. Многие не хотят, чтобы эвакуированные из Китая возвращались на Украину из-за возможного распространения коронавируса.

Ранее Климкин заявил о "реальной опасности" сделки России с Западом.

Фото и видео: Telegram/Политика Страны

