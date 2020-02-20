Россия и Запад могут поделить сферы влияния.

Павел Климкин заявил о "реальной опасности" сделки России с Западом. Экс-глава МИД Украины считает, что Киев может попасть под влияние Москвы. Это произойдет, если Кремль сможет договориться с западными коллегами. Об этом политик рассказал в интервью Ukrlife.tv.

Я очень надеюсь, что этого не будет. Это будет плохо для нас, очень плохо для Запада прокомментировал спикер

Климкин считает, что РФ и Запад могут заключить условное соглашение "Ялта-2". Оно закрепит сферы влияния государств в мире. Он назвал такое положение дел вполне реальным. Украинец добавил, что сделка заставит его потерять веру в то, что он живет в справедливом обществе.

Ранее Пушков оценил слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией.

Видео: YouTube/UKRLIFE.TV, 112 Украина, Телеканал ICTV