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Пушков оценил слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией
Сегодня, 9:34
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lesjasap

Пушков оценил слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией

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Политик сравнил главу МИД Украины с предшественником.

Алексей Пушков оценил слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией. Член Совета Федерации раскритиковал Вадима Пристайко за высказанные предположения. Об этом сообщили "РИА Новости". Чиновник добавил, что эта пропаганда не имеет ничего общего с дипломатией.

Явная чушь, смесь дешевой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск

прокомментировал спикер

По мнению Пушкова, глава МИД Украины все больше становится похож на своего предшественника. Ранее эту должность занимал Павел Климкин.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: алексей пушков, белоруссия, вадим пристайко, война, мид
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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