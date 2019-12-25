Политик сравнил главу МИД Украины с предшественником.

Алексей Пушков оценил слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией. Член Совета Федерации раскритиковал Вадима Пристайко за высказанные предположения. Об этом сообщили "РИА Новости". Чиновник добавил, что эта пропаганда не имеет ничего общего с дипломатией.

Явная чушь, смесь дешевой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск прокомментировал спикер

По мнению Пушкова, глава МИД Украины все больше становится похож на своего предшественника. Ранее эту должность занимал Павел Климкин.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

