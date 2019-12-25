Алексей Пушков оценил слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией. Член Совета Федерации раскритиковал Вадима Пристайко за высказанные предположения. Об этом сообщили "РИА Новости". Чиновник добавил, что эта пропаганда не имеет ничего общего с дипломатией.
Явная чушь, смесь дешевой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск
прокомментировал спикер
По мнению Пушкова, глава МИД Украины все больше становится похож на своего предшественника. Ранее эту должность занимал Павел Климкин.
Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )