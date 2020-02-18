Вадим Пристайко призвал белорусов действовать уже сейчас.

Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией. Вадим Пристайко говорил об этом белорусским журналистам еще пару лет назад. На этот раз он побеседовал с представителями чешского издания Respekt. Причиной конфликта станет желание Минска остаться независимым от Москвы. Белоруссия пройдет тот же путь, те же трудности и страдания, что и Украина. Пристайко добавил, что тогда его собеседники не поверили ему.

Возможно, теперь они меньше сомневаются прокомментировал чиновник

Однако в МИДе Украины надеются, что вооруженного конфликта удастся избежать. Жителей Белоруссии считают спокойными и терпеливыми. Однако по мнению министра, раньше украинцы тоже были такими. По мнению Пристайко, поведение резко меняется после того, как русские начинают убивать. Чиновник призывает коллег начать бороться уже сейчас или проиграть.

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина требует от Ирана документального признания вины за сбитый самолет.

Видео: YouTube/Телеканал Прямий, Українська правда, 112 Украина