Украина требует от Ирана документального признания вины за сбитый самолет. Этот вопрос поднимался во время переговоров между Зеленским и Хасаном Роухани. Об этом заявил Вадим Пристайко "ТАССу". Глава МИД Украины отметил, что сейчас не исключена на одна версия событий. Однако с признанием Тегерана вины ключевой остается одна. В Киеве хотят признания вины Ирана за гибель граждан на международном уровне.
Мы будем все равно поднимать это в Совбезе ООН и фиксировать...Мы хотим быть осторожными, чтобы не сорвать сотрудничество с иранской стороны
прокомментировал чиновник во время выступления в Верховной Раде
Вина Ирана заключается в том, что власти не закрыли воздушное пространство во время нанесения Вооруженными силами удара по американским объектам в Ираке. Ни одно государство не получило информацию об угрозе для самолетов.
Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )