Вопрос будет подниматься в ООН.

Украина требует от Ирана документального признания вины за сбитый самолет. Этот вопрос поднимался во время переговоров между Зеленским и Хасаном Роухани. Об этом заявил Вадим Пристайко "ТАССу". Глава МИД Украины отметил, что сейчас не исключена на одна версия событий. Однако с признанием Тегерана вины ключевой остается одна. В Киеве хотят признания вины Ирана за гибель граждан на международном уровне.

Мы будем все равно поднимать это в Совбезе ООН и фиксировать...Мы хотим быть осторожными, чтобы не сорвать сотрудничество с иранской стороны прокомментировал чиновник во время выступления в Верховной Раде

Вина Ирана заключается в том, что власти не закрыли воздушное пространство во время нанесения Вооруженными силами удара по американским объектам в Ираке. Ни одно государство не получило информацию об угрозе для самолетов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе.

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