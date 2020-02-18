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Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе

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В прошлый раз участники формата не успели рассмотреть вопрос.

Владимир Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе. Президент Украины будет настаивать, чтобы этот вопрос был рассмотрен и остался среди приоритетов. Политик хочет, чтобы специалисты занялись вопросами возврата контроля Киева. Его интересует ситуация на российско-украинской границе. Об этом заявил глава местного МИДа Вадим Пристайко в интервью журналистам из "Свободы слова".

По словам чиновника, в последний раз удалось согласовать семь основных позиций. Однако среди них не нашлось места вопросу границы. Также ожидается, что политики обсудят прекращение огня, обмен пленными. Киев планирует пригласить представителей Международного комитета Красного Креста на всю территорию Донбасса.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией.

Видео: YouTube/Зе!Президент

Теги: владимир зеленский, граница, донбасс, нормандский саммит
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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