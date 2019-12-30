Павел Климкин назвал Украину сырьевым придатком. Таким образом экс-министр МИД прокомментировал отчет Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией. Об этом бывший чиновник написал в своем аккаунте в Twitter.
Согласно полученным данным, сейчас Киев занимает третью позицию в рейтинге крупнейших экспортеров. Статистика описывает объема сельскохозяйственного экспорта с ноября 2018 по октябрь 2019.
Все так радуются, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье
прокомментировал спикер
Климкин считает, что государству пора "заняться кетчупом, печеньем и колбасой" и стать поставщиком пищи.
Ранее Piter.tv писал о том, что Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России.
Фото: Twitter/Pavlo Klimkin
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