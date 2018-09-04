Экс-глава МИДА Украины рассказал о сценариях внутреннего конфликта в стране.

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России. Чтобы этого не произошло, Киеву нужно урегулировать кризис на юго-востоке страны. Об этом экс-глава МИДа заявил изданию "Европейская правда".

Эксперт призвал политиков не идти на компромисс с Москвой по данному вопросу. Он заявил о трех возможных сценариях разрешения ситуации. Один связан с распадом государства и перехода части земель России. Подобный исход не исключают даже некоторые местные власти. Второй - замораживание внутреннего конфликта, что не позволит Украине вступить в ЕС и НАТО. Однако в этом слчае огонь на Донбассе будет прекращен. Третий вариант связан с "борьбой до победы", но этот путь является маловероятным из-за недостаточной поддержки общества.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский ответил на слова Путина по газовому вопросу.

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