Умер режиссер и сценарист Виктор Мережко

Сценарист фильма "Здравствуй и прощай" скончался на 85-ом году жизни.

В возрасте 84 лет ушел из жизни сценарист, режиссер и актер Виктор Мережко. Информацию об этом подтвердили ТАСС в Союзе кинематографистов России.

По данным издания "Комсомольская правда" деятель культуры скончался от последствий коронавируса. У него отнялась нога, а легкие были поражены на 65 процентов. Мережко умер через неделю после проведенной операции.

Дебютом Мережко в качестве сценариста в полнометражном кино стала картина "Тигры на льду", снятая в 1971 году. Всего по его сценариям снято более полусотни известных картин: "Здравствуй и прощай", "Трын-трава", "Уходя - уходи" и многие другие, включая мультфильмы и сериалы.

Среди режиссерских работ Мережко – сериалы "Сонька Золотая Ручка", "Объявлены в розыск" и другие. Также он пробовал себя в качестве актера в нескольких кинолентах.

Ранее умер актер кино Леонид Куравлев.

Фото: скриншот Youtube / Москва Доверие