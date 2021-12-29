Умер Леонид Куравлев

Артисту было 85 лет.

Умер российский и советский актер кино Леонид Куравлев. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Союза кинематографистов России.

Артист ранее попал в больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Анализы подтвердили, что у Куравлева были поражены легкие примерно на 30%. Врачи тогда поставили ему диагноз "вирусно-бактериальная пневмония", COVID-19 не подтвердили.

Леонид Куравлев известен по ролям в таких фильмах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Живите в радости", "Опасно для жизни", "Живет такой парень" и многих других. Актеру было 85 лет.

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Фото: скриншот Youtube / Документальное кино на Первом