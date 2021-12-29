Рене Робер скончался на улице, прохожие не вызвали вовремя помощь.

В Париже фотограф Рене Робер замерз насмерть. Об этом в эфире местной радиостанции RTL рассказал музыкант Мишель Момпонте, представившийся близким другом погибшего. Известно, что фотограф потерял создание на одной из центральных улиц города. Позже пациент скончался в госпитале. По предварительным сведениям, никто из прохожих не вызвал вовремя медицинскую бригаду. Робер вышел из дома вечером 18 января на прогулку. В какой-то момент на улице Тюрбиго мужчина почувствовал себя плохо. Затем он упал, ударившись головой о тротуар

Он лежал на земле по меньшей мере первые пять или шесть часов в одном из самых оживленных кварталов Парижа, и никто не посчитал нужным вмешаться. Мишель Момпонте, друг

Только ближе к утру помощь пострадавшему вызвал бездомный. Бригада врачей прибыла на место инцидента в 05:30 утра 19 января по местному времени. Однако они не смогли спасти жизнь французу. У пациента, которому 84 года, бригада диагностировала сильное переохлаждение и повреждение головы.

Умер автор песен Пьехи и Боярского Юрий Поройков.

Фото: Pixabay.com

