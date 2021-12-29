Умер автор песен Пьехи и Боярского Юрий Поройков

Причина смерти устанавливается.

В Москве в возрасте 86 лет ушел из жизни поэт и журналист Юрий Поройков. О его смерти сообщает 5-tv.ru.

Поройков не дожил до своего 87-летия один месяц. Он умер в собственной квартире на улице Достоевского. Причина смерти устанавливается.

Умерший был первым заместителем гендирекора ИТАР-ТАСС, а также заслуженным работником культуры РСФСР. Получил известность благодаря песням "Помолчим" Эдиты Пьехи, "Воспоминания" Михаила Боярского и "Моя планета" Ларисы Долиной". Песни на его стихи вошли в музыкальный сборник "Заповедная страна" 1986 года.

Ранее стало известно о смерти автора песен Пугачевой, поэта Анатолия Наймана.

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