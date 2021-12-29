Умер автор песен Пугачевой, поэт Анатолий Найман

Причиной смерти стал обширный инсульт.

В возрасте 85 лет умер известный поэт Анатолий Найман. О его смерти сообщила журналистка Анна Наринская в Facebook.

Анатолий Найман умер сегодня ночью. О прощании напишу позже. Написала она

Известно, что 17 января у Наймана случился обширный инсульт. Ему стало плохо во время выступления с докладом о Мандельштаме на конференции в ВШЭ. Поэт успел сказать всего несколько предложений, его экстренно доставили в реанимацию. Врачи не смогли спасти ему жизнь.

Анатолий Найман родился в Ленинграде в 1936 году. Во время Великой Отечественной войны находился с родителями и младшим братом в эвакуации в Свердловске. С 1954 года начал писать стихи, занимался переводом поэзии. Был литературным секретарем Анны Ахматовой.

В 1970 году Найман написал стихи к песням детского фильма "Удивительный мальчик". Эти композиции исполнила Алла Пугачева.

Ранее мы писали, что искусствовед и названная внучка Ахматовой Анна Каминская скончалась в Петербурге.

Фото: ru.wikipedia.org / Dmitry Rozhkov