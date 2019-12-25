Петербургский поэт обнаружил неизвестное стихотворение Бродского спустя 30 лет

Стихотворение посвящено переводчику Джорджу Клайну.

Петербургский поэт, писатель и переводчик Анатолий Найман нашел неизвестное ранее стихотворение Иосифа Бродского спустя 30 лет после того, как оно было написано. Об этом сообщил журнал "Арзамас".

Стихотворение посвящено переводчику Джорджу Клайну, оно было прочитано в апреле 1991 года в американском колледже Брин-Мор на его 70-летие.

Тогда Бродский показал мне стихотворение перед своим выступлением или после него — может, просто сунул посмотреть, может, спраши­вал моего мнения, — не помню. Анатолий Найман

И вот совсем недавно писатель нашел у себя сложенный пополам тот самый листочек со стихотворением "Festschrift" (написанное по случаю – нем.).

В музее Бродского в Петербурге под паркетом нашли клад.

Фото: ВК/ Бродский