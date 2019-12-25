В "Полутора комнатах" Бродского в Петербурге нашли клад

Среди находок оказалась монета-копейка с особенным годом выпуска.

Из-под паркета в исторической квартире Иосифа Бродского в Петербурге вытащили новые находки, которые можно расценить как "клад". Об этом сообщили в Instagram-аккаунте музея "Полторы комнаты".

Уточняется, что в числе находок найдена монета в одну копейку 1972 года выпуска. Именно в этот год поэт покинул свой дом. Под щитами сотрудниками музея также были найдены три пуговицы, проволоку, куски газет, папиросы, горсть косточек, ремешок и бижутерию. В числе найденных вещей нашлась "странная картонная штука, подозрительно напоминающая башмак плоской бумажной куклы".

Ранее Константин Райкин назвал авторов, которых нужно знать каждому. Иосиф Бродский вошел в их число. Народный артист России стал участником онлайн-конференции, посвященной 15-го Международному Санкт-Петербургскому книжному салону.

Фото: Instagram / @brodsky.online