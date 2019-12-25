Константин Райкин назвал авторов, которых нужно знать каждому

Народный артист России стал участником онлайн-конференции ТАСС, посвященной 15-го Международному Санкт-Петербургскому книжному салону.

Народный артист России и художественный руководитель московского театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина Константин Райкин назвал авторов, с творчеством которых должен ознакомиться каждый. В их число вошли Федор Достоевский, Евгений Водолазкин, Иосиф Бродский и Мартин Макдонах.

На пресс-конференции ТАСС Райкин рассказал, что за карантин полностью выучил пушкинскую "Сказку о царе Салтане", а тексты великого русского поэта разбирал вместе со своими студентами. Худрук театра отметил, что внутри стихотворений Пушкина часто меняется настроение, что полезно для разбора будущим актерам и режиссером.

Райкин также не исключил, что после пандемии представит моноспектакль, где исполнит стихи авторов XXI века.

Фото: Piter.tv