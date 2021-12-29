Искусствовед и названная внучка Ахматовой Анна Каминская скончалась в Петербурге

Анна Каминская скончалась после продолжительной болезни. Дата и место похорон не назначены.

В Петербурге на 83-м году жизни умерла Анна Каминская – внучка искусствоведа Николая Пунина, третьего мужа Анны Ахматовой. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала президент Фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Нина Попова.

Анна Каминская долгое время работала в Эрмитаже. С Фонтанным домом ее связывали не только воспоминания: музей сотрудничал с ней как с человеком, хранившим вещи, принадлежавшие Анне Ахматовой.

Она была человеком, очень преданным памяти своего деда, историка искусства Николая Николаевича Пунина, который был арестован последний раз в 1949 году, сослан в лагерь и умер в 1953 году. Нина Попова

Анна Каминская вместе с сыновьями отыскала могилу репрессированного деда. Искала она и место захоронения отца, который не вернулся с фронта. Он считался пропавшим без вести, но позже выяснилось, что и он умер в лагере. Могилу найти не удалось, место захоронения оказалось распахано.

Анна Каминская скончалась после продолжительной болезни. Дата и место похорон не назначены.

Фото: ВКонтакте / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме