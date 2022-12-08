Концерт "Анна Ахматова. Приходи на меня посмотреть..."

Концерт посвящен 135-летию со дня рождения Анны Ахматовой. В строки ее поэзии вплетены эмоции и искренность. Стихи поэтессы мостят путь через лабиринты человеческой скорби и нечеловеческой любви.
Театр "Неолира" подготовил музыкально-поэтическую элегию "Приходи на меня посмотреть...". Представление начнется с экскурсии по музею-квартире выдающегося русского архитектора Леонтия Бенуа. После нее прочтут стихи Анны Ахматовой в сопровождении фортепиано и скрипки.
Фото: пресс-служба Ассоциации частных и народных музеев РФ
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