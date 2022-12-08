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Концерт "Анна Ахматова. Приходи на меня посмотреть..."
Сегодня, 19:00
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Концерт "Анна Ахматова. Приходи на меня посмотреть..."

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Концерт "Анна Ахматова. Приходи на меня посмотреть..." состоится 24 сентября в Музее Л. Н. Бенуа на Васильевском острове. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 16 лет.

Концерт посвящен 135-летию со дня рождения Анны Ахматовой. В строки ее поэзии вплетены эмоции и искренность. Стихи поэтессы мостят путь через лабиринты человеческой скорби и нечеловеческой любви. 

Театр "Неолира" подготовил музыкально-поэтическую элегию "Приходи на меня посмотреть...". Представление начнется с экскурсии по музею-квартире выдающегося русского архитектора Леонтия Бенуа. После нее прочтут стихи Анны Ахматовой в сопровождении фортепиано и скрипки. 

Фото: пресс-служба Ассоциации частных и народных музеев РФ

Теги: анна ахматова, концерт, музей бенуа
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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