Концерт "Анна Ахматова. Приходи на меня посмотреть..." состоится 24 сентября в Музее Л. Н. Бенуа на Васильевском острове. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 16 лет.

Концерт посвящен 135-летию со дня рождения Анны Ахматовой. В строки ее поэзии вплетены эмоции и искренность. Стихи поэтессы мостят путь через лабиринты человеческой скорби и нечеловеческой любви.

Театр "Неолира" подготовил музыкально-поэтическую элегию "Приходи на меня посмотреть...". Представление начнется с экскурсии по музею-квартире выдающегося русского архитектора Леонтия Бенуа. После нее прочтут стихи Анны Ахматовой в сопровождении фортепиано и скрипки.

Фото: пресс-служба Ассоциации частных и народных музеев РФ