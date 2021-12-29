Артисту было 85 лет.

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, в родственном захоронении. Он лежит рядом с супругой Ниной. Вместе чета прожила 60 лет. Жена Куравлева скончалась в 2012 году. Деятель культуры запомнился советским и российским зрителям по роли шофера Пашки Колокольникова в картине "Живет такой парень", студента-философа Хома Брута из "Вия" и Жоржа Милославского в фильме"Иван Васильевич меняет профессию".

Напомним, что артист Леонид Куравлев скончался после продолжительной болезни в возрасте 85 лет. Прощание с ним прошло 1 февраля в Центральной клинической больнице. По желанию родственников траурные церемонии были организованы в закрытом формате.

Умер режиссер и сценарист Виктор Мережко.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости