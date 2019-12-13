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Зеленский ответил на слова Путина по газовому вопросу

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Президент Украины уверен, что стороны смогут договориться о транзите газа.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику Путина о газовом вопросе. Ранее президент России в шутку процитировал детских стишок, комментируя контракт с Украиной. Об этом сообщили в "РИА Новостях".

А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет

заявил Путин по итогам "нормандского саммита"

"А у нас газопровод. И в этом баланс", - отреагировал на высказывание глава Украины. Путин напомнил о предложении напрямую поставлять Киеву российский газ. Это позволит снизить стоимость ресурсов для местных потребителей на 25%. Зеленский считает, что соглашение о транзите все же будет подписано. Для этого стороны должны договориться о приемлемых сроках контракта. Договор основывается исключительно на экономических интересах, а не политике.

Ранее Piter.tv писал о том, что премьер Украины рассказал о запасах угля в стране.

Видео: YouTube/Зе!Президент

Теги: владимир зеленский, владимир путин, газовый вопрос
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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