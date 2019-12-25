Лукашенко: на Украине реализуют сценарий, неудавшийся в Белоруссии

Белорусский лидер отметил, что коллективный Запад пытается надавить на страну.

На Украине реализуют сценарий, неудавшийся в Минске. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу совершенствования информационной политики.

По словам главы государства, в стране могло произойти то же самое, что сейчас происходит на Украине. Лукашенко отметил, что коллективный запад пытается надавить на белорусские власти психологическими операциями и влиянием на сознание людей. Он считает, что ответная реакция должна быть соответствующей.

Почти треть века мы строим свое государство и постоянно подвергаемся идеологическим, информационным, военным и психологическим угрозам. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Запад недооценил санкционные меры против России и Белоруссии.

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