Лукашенко: Запад недооценил санкционные меры против России и Белоруссии

Запад недооценил санкционные меры против Москвы и Минска. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
По словам главы республики, западные санкции ударили по самим западным странам. Он отметил, что эти страны читали свои СМИ и получили инфляцию, но при этом обвиняли во всем Путина. Лукашенко с иронией отметил, что "там во всем "виноват" Путин".
Ранее Лукашенко заявил, что Запад делает шаги для расчленения Украины
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