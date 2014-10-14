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Лукашенко: Запад делает шаги для расчленения Украины

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Он заявил, что в Минске обеспокоены этим.

Запад делает шаги для расчленения Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

Глава республики отметил, что войска НАТО находятся на западных рубежах Союзного государства. По его словам, в Минске обеспокоены тем, что поляки и натовцы готовы сделать все, чтобы забрать Западную Украину в состав Польши.

Это их стратегия и по Западной Беларуси. Мы ухо востро держим.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Путин заявил, что российская экономика выдерживает санкционный удар

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, президент белоруссии, расчленение, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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