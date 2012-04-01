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Путин: российская экономика выдерживает санкционный удар

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По его словам, об успехах экономики страны говорят основные макроэкономические показатели.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика выдерживает санкционный удар. Об этом он сообщил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.

Глава государства отметил, что об успехах экономики страны говорят основные макроэкономические показатели. Также президент отметил, что в нынешней ситуации экономический блок правительства должен прилагать усилия, чтобы сохранить положительный эффект.

Ранее Кравцов предложил писать слово "Бог" с заглавной буквы.

Видео: kremlin.ru

Теги: александр лукашенко, владимир путин, президент белоруссии, президент россии, санкции, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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