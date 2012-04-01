Путин: российская экономика выдерживает санкционный удар

По его словам, об успехах экономики страны говорят основные макроэкономические показатели.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика выдерживает санкционный удар. Об этом он сообщил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.

Глава государства отметил, что об успехах экономики страны говорят основные макроэкономические показатели. Также президент отметил, что в нынешней ситуации экономический блок правительства должен прилагать усилия, чтобы сохранить положительный эффект.

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Видео: kremlin.ru