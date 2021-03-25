Он напомнил, что главной задачей Минпросвещения остается сохранение и развитие русского языка.

Министр просвещения России Сергей Кравцов предложил писать слово "Бог" с заглавной буквы. Об этом он заявил на церемонии открытия ХХХ Международных образовательных чтений.

Кравцов отметил, что главной задачей, поставленной перед Минпросвещения, остается сохранение и развитие русского языка. Он также напомнил, что правила орфографии и пунктуации, принятые в 1956 году, не регламентировали правила написания религиозных слов.

Согласно предложенному законопроекту, по словам Кравцова, предлагается писать слово "Бог" с большой буквы, как и имена апостолов, пророков, святых.

Ранее Мединский заявил, что Россия готова к новым переговорам с Украиной.

Видео: YouTube / tvsoyuz