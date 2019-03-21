Мединский: Россия готова к новым переговорам с Украиной

Государственный деятель отметил, что Запад пытается создать условия, при которых страна попадет в кабалу.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия готова к новому этапу переговоров с Украиной. Об этом сообщили на портале ТАСС сегодня, 22 мая, со ссылкой на интервью политика белорусскому телеканалу ОНТ.

Государственный деятель отметил, что Запад пытается максимально связать финансово Украину, создать условия, при которых она попадет в кабалу.

Еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров - это полностью инициатива Украины. Владимир Мединский

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Фото: Первый канал