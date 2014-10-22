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Зеленский анонсировал закон об особом статусе граждан Польши на территории Украины
Сегодня, 18:45
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Зеленский анонсировал закон об особом статусе граждан Польши на территории Украины

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Сейчас в Киеве с визитом находится глава Польши Анджей Дуда. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о внесении в Верховную раду нового законопроекта, который предписывает гражданам Польши особый правовой статус на территории страны. Об этом сообщили на портале РИА Новости со ссылкой на пост в телеграм-канале депутата парламента Ольги Совгири. 

Деталей проекта политик пока не назвала. Отметим, что сейчас в Киеве с визитом находится глава Польши Анджей Дуда. 

Ранее на Piter.tv: в Запорожской области при взрыве пострадал глава города Энергодар.

Фото: Pixabay

Теги: верховная рада, зеленский, новый законопроект, особый статус поляков, парламент
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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