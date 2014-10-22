Зеленский анонсировал закон об особом статусе граждан Польши на территории Украины

Сейчас в Киеве с визитом находится глава Польши Анджей Дуда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о внесении в Верховную раду нового законопроекта, который предписывает гражданам Польши особый правовой статус на территории страны. Об этом сообщили на портале РИА Новости со ссылкой на пост в телеграм-канале депутата парламента Ольги Совгири.

Деталей проекта политик пока не назвала. Отметим, что сейчас в Киеве с визитом находится глава Польши Анджей Дуда.

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