Зеленский анонсировал закон об особом статусе граждан Польши на территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о внесении в Верховную раду нового законопроекта, который предписывает гражданам Польши особый правовой статус на территории страны. Об этом сообщили на портале РИА Новости со ссылкой на пост в телеграм-канале депутата парламента Ольги Совгири.
Деталей проекта политик пока не назвала. Отметим, что сейчас в Киеве с визитом находится глава Польши Анджей Дуда.
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Фото: Pixabay
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