Климкин назвал "истинную" цель визита Макрона в Киев

Экс-глава МИД Украины рассказал, что Париж на самом деле хочет от Киева.

Бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин назвал "истинную" цель визита французского президента Эмманюэля Макрона в Киев. В эфире местного телеканала "НАШ" чиновник заметил, что на самом деле представитель Парижа хотел принудить Украину пойти на компромисс по реализации Минских соглашений. Эксперт выразил уверенность в том, что Минские договоренности никогда не заработают.

Макрон, конечно, хотел бы нас "нагнуть" на какие-то компромиссные вещи по минским договоренностям. Павел Климкин, экс-глава МИД Украины

Ранее действующий глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил прессе, что время визита Эмманюэля Макрона в Киев, политик не склонял Владимира Зеленского к выполнению условий Минских соглашений по условиям РФ. Сам Макрон по итогам встречи с президентом Украины сообщил о том, что Киев подтвердил свое желание выполнять минские соглашения.

Кулеба: режим тишины на Донбассе практически соблюдается.

Фото: YouTube / ICTV

