Кулеба: режим тишины на Донбассе практически соблюдается

В МИД Украины рассказали о ситуации на юго-востоке страны.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что режим тишины на Донбассе практически соблюдается. Таким мнением чиновник поделился с журналистами в рамках проведенного брифинга. Он считает, что ситуация на юго-востоке страны лучше, чем была месяц назад. При этом улучшение обстановки ведется несмотря на присутствующие на приграничной территории мощных российских группировок.

Базовый сценарий в нынешних условиях - вынудить Россию снизить напряженность, отвести войска от границы и с временно оккупированных территорий, а также разблокировать работу Трехсторонней контактной группы. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

В МИД Украины полагают, что для Москвы основным сценарием деятельности наоборот, является нагнетание ситуации с целью дестабилизации в соседнем государстве.

Кулеба: Украина успешно сформировала пакет мер по сдерживанию России.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

