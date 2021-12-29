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Кулеба: Украина успешно сформировала пакет мер по сдерживанию России
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Кулеба: Украина успешно сформировала пакет мер по сдерживанию России

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В МИД Украины напомнили про работу дипломатов, за счет которой Россия получит еще больше последствий из-за агрессии для своей экономики.

Украина сформировала пакет мер по сдерживанию России. Такое заявление на брифинге с журналистами сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. По мнению чиновника, власти страны справились с задачей по формированию комплексного пакета мер по сдерживанию Москвы в случае ее нападения. Дипломаты усиливают собственные позиции по переговорам в отношении санкций для РФ. Кулеба напомнил прессе о том, что "феерическими аплодисментами" ранее не воспринимались инициативы Киева поставить стране оружие и боеприпасы.

Когда в ноябре прошлого года я впервые сказал европейским партнерам, что пакет сдерживания должен состоять из трёх элементов: активной жесткой дипломатии, санкций против РФ и поддержки ВСУ, то, честно скажу, энтузиазма по этому поводу не было. 

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба подчеркнул, что за последние три месяца на Украину каждый день прибывают военные самолеты с предоставленным Западом вооружением и оборудованием. При этом санкционный пакет "лежит на столе", о нем знают в Москве. Чиновник заметил, что конкретные экономические ограничения призваны больно ударить по интересам богатых людей в РФ. Кулеба уверен в том, что за счет работы украинских дипломатов цена новой волны агрессии для российской стороны стала еще выше.

Кулеба призвал ввести санкции против РФ за якобы совершенное нарушение минских соглашений.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
 

Теги: военная помощь, дмитрий кулеба, мид, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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