Кулеба: Украина успешно сформировала пакет мер по сдерживанию России

В МИД Украины напомнили про работу дипломатов, за счет которой Россия получит еще больше последствий из-за агрессии для своей экономики.

Украина сформировала пакет мер по сдерживанию России. Такое заявление на брифинге с журналистами сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. По мнению чиновника, власти страны справились с задачей по формированию комплексного пакета мер по сдерживанию Москвы в случае ее нападения. Дипломаты усиливают собственные позиции по переговорам в отношении санкций для РФ. Кулеба напомнил прессе о том, что "феерическими аплодисментами" ранее не воспринимались инициативы Киева поставить стране оружие и боеприпасы.

Когда в ноябре прошлого года я впервые сказал европейским партнерам, что пакет сдерживания должен состоять из трёх элементов: активной жесткой дипломатии, санкций против РФ и поддержки ВСУ, то, честно скажу, энтузиазма по этому поводу не было. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба подчеркнул, что за последние три месяца на Украину каждый день прибывают военные самолеты с предоставленным Западом вооружением и оборудованием. При этом санкционный пакет "лежит на столе", о нем знают в Москве. Чиновник заметил, что конкретные экономические ограничения призваны больно ударить по интересам богатых людей в РФ. Кулеба уверен в том, что за счет работы украинских дипломатов цена новой волны агрессии для российской стороны стала еще выше.

Кулеба призвал ввести санкции против РФ за якобы совершенное нарушение минских соглашений.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

