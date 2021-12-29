  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кулеба призвал ввести санкции против РФ за якобы совершенное нарушение минских соглашений
Сегодня, 14:24
188
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Кулеба призвал ввести санкции против РФ за якобы совершенное нарушение минских соглашений

0 0

Глава МИД Украины рассказал о том, какие нарушения сделала РФ.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба призвал ввести санкции против России за якобы совершенное нарушение минских соглашений. Такое заявление дипломат сделал на совместном брифинге перед журналистами с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Киев в целом выступает за дальнейшее проведение санкционной политики в отношении Москвы. 

Позиция Украины состоит в том, что за последние годы Россия прибегла к ряду грубых нарушений международного права и минских договоренностей. И за это ее тоже надо наказывать санкциями.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Чиновник уверен в том, что определенные экономические ограничения против рФ можно было бы применить и ранее. Однако сейчас Украине и союзникам важно продемонстрировать Москве серьезность их намерений, а также  готовность к решительным действиям. При этом Киев все еще полагает, что конфликт на государственной границе получится урегулировать дипломатическим путем.

Кулеба призвал ЕС перестать смотреть на Украину "через призму России".

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
 

Теги: дмитрий кулеба, мид, минские соглашения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии