Кулеба призвал ЕС перестать смотреть на Украину "через призму России"

В МИД Украины назвали преимущества вступления Киева в ЕС.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз перестать смотреть на Киев "через призму России", а также начать относиться к стране как к будущему члену ЕС. Соответствующее заявление чиновник сделал во время совместного брифинга с коллегами из Австрии, Словакии и Чехии. По мнению чиновника, евроинтеграция не только входит в национальные интересы Украины, но также и самого европейского региона.

Украина нуждается в единстве ЕС, решительности в вопросе применения болезненных санкций к России. Сегодняшний кризис - это уникальный случай отбросить исторические стереотипы. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Чиновник призвал иностранных коллег не считать Украину зоной российского влияния, а видеть государство самодостаточным членом большого европейского сообщества. Кулеба уверен в том, что ЕС будет сильнее и мощнее в экономическом плане с Киевом в своем составе.

Кулеба назвал Чехию, Словакию и Австрию настоящими друзьями Украины.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

