Кулеба назвал Чехию, Словакию и Австрию настоящими друзьями Украины

В МИД Украины поблагодарили страны за помощь в сфере обороны.

Украинский министр внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба назвал Чехию, Словакию и Австрию настоящими друзьями Киева. Чиновник обсудил с главами МИД этих стран взаимное оборонное сотрудничество, а также помощь в гуманитарной сфере. Мероприятие проводилось в Киеве.

Очень важно иметь друзей. Они проявляются во время кризиса. Про то, о чем мы говорили эти два дня, с какими мыслями коллеги поедут и над какими темами будут работать - это свидетельство. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что в столицу Украины с рабочим визитом прибыли министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии - Александр Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавский. Чиновники будут находиться в стране на протяжении двух дней.

Глава МИД Словакии: Украина в НАТО не будет угрожать России.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine